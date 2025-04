Reise im Rausch: Fans kritisieren Rita Oras Spontantrip

Rita Ora (34) hat mit einem spontanen Flug nach Australien für reichlich Wirbel gesorgt. In einem TikTok-Video teilte die Sängerin mit, dass sie nach einer durchzechten Nacht kurzerhand entschieden habe, am nächsten Morgen nach Sydney zu reisen. "POV: Letzte Nacht hab' ich betrunken vorgeschlagen, dass wir morgen früh nach Australien gehen", schrieb Rita zu ihrem Beitrag, der sie bereits an dem Reiseziel zeigte. Doch die Reaktionen ihrer Fans fielen alles andere als begeistert aus. Viele kritisierten Rita scharf und warfen ihr vor, in einer Zeit steigender Lebenskosten unsensibel zu sein.

In den Kommentaren auf TikTok häuften sich spöttische Bemerkungen. Ein Fan schrieb sarkastisch: "Ich wollte mir Essen bestellen, meine Karte wurde abgelehnt und ich bin in meinem Bett wach geworden." Andere kritisierten sie für ihr "reiches Privileg". Rita verbringt allerdings schon seit Jahren regelmäßig Zeit in Australien – unter anderem durch ihre Zeit als Jurorin bei "The Voice Australia" von 2021 bis 2023. Auch ist sie häufig für geschäftliche Projekte mit ihrer in Sydney lebenden Geschäftspartnerin Anna Lahey vor Ort, mit der sie die Haarpflege-Marke Typebea gründete.

Privat hat Rita durch ihren Ehemann Taika Waititi (49), einen in Neuseeland geborenen Regisseur, ebenfalls enge Verbindungen zur Region. Das Paar hat ein gemeinsames Zuhause in Neuseeland, und Taika arbeitet häufig in Australien an großen Filmprojekten. Erst im Januar nutzten sie den Nationalfeiertag für einen Tag am Strand. Neben Australien ist Rita auch in anderen Teilen der Welt aktiv, ob für ihre Musik oder andere Projekte.

Instagram / ritaora Rita Ora im Dezember 2024

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs, 2024

