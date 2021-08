Damit ist ihre Liebe wohl endgültig bestätigt! Seit vergangenem April sorgt Rita Ora (30) mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Sie wurde wiederholt an der Seite von Taika Waititi gesichtet. Mal Arm im Arm, mal tuschelnd auf einem Event – doch von eindeutigen Paarindizien fehlte bisher jede Spur. Doch müssen die Fans der Sängerin nicht länger auf ein Outing warten? Zumindest kam die 30-Jährige nun in Begleitung des Regisseurs zu einer Veranstaltung.

Am vergangenen Montag traten die Hollywoodstars bei der Premiere von "The Suicide Squad" in Los Angeles vor die Fotografen. Bei ihrem ersten offiziellen Auftritt zusammen wirkten die beiden sichtlich entspannt und happy. Bei diesem Anblick sind wohl auch die letzten Zweifel aus dem Weg geräumt – Rita hat eindeutig wieder Schmetterlinge im Bauch! Mal sehen, ob sie ihren Fans schon bald weitere Einblicke in ihre Beziehung gewähren wird.

So offen, wie sie sich nun zusammen zeigen, war das vor ein paar Wochen noch nicht. Wie Daily Mail Australia berichtete, hatten die beiden im April ebenfalls eine Premierenfeier besucht – dabei aber bewusst die neugierigen Augen der Öffentlichkeit gemieden. Damals waren sie getrennt zu dem Event gekommen und hatten es am Ende unentdeckt durch eine Seitentür verlassen.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im August 2021 in Los Angeles

Getty Images Rita Ora 2019

Getty Images Taika Waititi bei der RuPaul's Drag Race Premiere in Sydney im April

