Name für ihren Sohn: Khloé Kardashian will sich Zeit lassen

Khloé Kardashian (38) will offenbar nichts überstürzen! Vor wenigen Wochen wurde die Nachricht bekannt, dass die The Kardashians-Darstellerin und ihr Ex Tristan Thompson (31) ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Am vergangenen Wochenende konnten sie ihren Sohnemann, der durch eine Leihmutter auf die Welt kam, schließlich in den Armen halten. Einen Namen hat die Reality-TV-Darstellerin für ihren Wonneproppen noch nicht veröffentlicht – denn damit, einen auszuwählen, will sich Khloé noch Zeit lassen!

Wenn es um die Namensgebung für ihren neugeborenen Jungen geht, will es Khloé langsam angehen lassen. Das plauderte nun ein Insider gegenüber People aus. "[Sie] schwebt auf Wolke sieben. [...] Khloé lässt sich Zeit mit dem Namen. Sie möchte, dass er genau richtig ist", erklärte die Quelle und verriet damit, dass die 38-Jährige selbst noch herausfinden will, welcher Namen am besten zu ihrem Nesthäkchen passt.

Sich mit dem Namen ihres Kindes Zeit zu lassen, hat sich Khloé offenbar bei ihrer kleinen Schwester Kylie Jenner (24) abgeguckt. Denn nachdem die 24-Jährige ihren jüngsten Sohn zunächst unter dem Namen Wolf der Öffentlichkeit vorstellte, ruderte sie noch ein Mal zurück. Immerhin würde der einst ausgewählte Name doch nicht so gut zu dem Kleinen passen. Auf welchen Namen ihr Sohn stattdessen nun genau hört, behalten auch Kylie und ihr Partner Travis Scott (31) bisher noch immer für sich.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022

