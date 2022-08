Khloé Kardashian und Tristans zweites Kind ist auf der Welt!

Das ging schneller als erwartet! Erst vor drei Wochen ließ eine Sprecherin von Khloé Kardashian (38) die Bombe platzen: Die Unternehmerin und ihr Ex Tristan Thompson (31) bekommen via Leihmutter ein zweites gemeinsames Kind. Das Baby wurde demnach schon im vergangenen Jahr gezeugt, also vor dem ganzen Drama um die Affäre und Vaterschaft des Basketballspielers. Jetzt ist es auch schon so weit: Khloé durfte ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen!

Das bestätigte ein Vertreter des Reality-TV-Stars jetzt gegenüber Page Six und verriet auch gleich das Geschlecht des Kindes: Khloé und Tristan sind jetzt Eltern eines kleinen Jungen! Bisher haben sich die Ex-Partner noch nicht zu der Geburt geäußert. Bei der Verkündung der Baby-News hatte ihre Sprecherin aber um Privatsphäre gebeten. "Khloé ist der außergewöhnlichen Leihmutter unglaublich dankbar für diesen wunderschönen Segen", hatte sie zudem erklärt.

Khloé und Tristan sind bereits Eltern der kleinen True (4): Das Mädchen kam im April 2018 zur Welt und krönte das vermeintliche Glück des Paares. Doch dann wurde bekannt, dass Tristan seine Freundin mehrfach betrogen hatte. Nachdem er seine Affäre Maralee Nichols dann auch noch schwängerte, zog Khloé endgültig die Reißleine. Wegen ihres erneuten Babyglücks fürchten viele Fans jetzt, sie könnte sich erbarmen und den 31-Jährigen doch wieder zurücknehmen.

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Mai 2022

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True im Juli 2022

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de