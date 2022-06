Ist das Geheimnis um den Babynamen endlich gelüftet? Vor vier Monaten brachte Kylie Jenner (24) ihr zweites Kind auf die Welt und stellte es mit dem Namen Wolf vor. Doch bereits einen Monat nach der Geburt schienen die Beauty und der Vater Travis Scott (31) ihre Meinung geändert zu haben. Seither scheint der Junge namenlos zu sein, auch wenn einige Supporter eifrig spekulieren. Bei einer neuen Theorie sind sich jetzt viele Fans sicher: Das ist der Name von Kylies Kind!

In den vergangenen Tagen veröffentlichte Kylie eine Reihe von Bildern ihres aktuellen Urlaubs im Netz. Hierunter sind nicht nur Fotos, auf denen sie sich präsentiert, sondern auch zwei, auf denen ein Hase zu sehen ist. Diese kommentierte der Reality-TV-Star mit: "Ich sehe was, was du nicht siehst." Das verstand ein Fan auf TikTok nun als Hinweis, denn: Im Englischen heißt Hase "jackrabbit" und das könnte ja bedeuten, dass ihr Sohn Jack heißt.

Das scheint für viele Fans plausibel. "Ist Travis' richtiger Name nicht Jacques? Es würde also Sinn machen", lautete eine von vielen ähnlichen Reaktionen darauf. Doch das ist nicht die einzige These, die stark verbreitet ist. Da der Song in dem Video ihrer zweiten Schwangerschaft von My Best Friend Jacob stammt, vermuten einige auch, dass das Baby Jacob heißen könnte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2022

