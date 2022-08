Beatrice Egli verrät: Dank diesem Trick ist sie gut gelaunt

Beatrice Egli (34) plaudert ihr Geheimnis aus. Seit ihrem Sieg bei DSDS im Jahr 2013 steht die Schlagersängerin bereits im Rampenlicht. Ihre Fans kennen die gebürtige Schweizerin immer gut gelaunt. Auch abseits der Bühne und der Kameras ist die Blondine eine wahre Frohnatur. Doch wie schafft die Musikerin es, stets ein Lächeln auf den Lippen zu haben? Beatrice verriet nun ihren Geheimtipp, der immer für gute Laune sorgt.

Wie die 34-Jährige jetzt ausplauderte, wende sie gerne den sogenannten Spiegel-Trick an. Bei diesem lächelt man 60 Sekunden lang sein eigenes Spiegelbild an. "Ich habe diesen Trick irgendwann vor Jahren mal in einer Frauen-Zeitschrift gelesen und mir gedacht, dass ich den Trick mit dem Spiegel mal ausprobiere", erzählte die "Wir leben laut"-Interpretin im Interview mit Bild und versicherte, dass der Trick auch funktioniert.

Doch oft anwenden muss die Sängerin diesen nicht, da sie ein Mensch sei, der oft "von Haus aus gute Laune habe". Sollte dem mal nicht so sein, helfe es ihr zu wissen, dass es den Trick gibt. "Denn so weiß ich, wie ich mir selbst helfen könnte, wenn ich mal mit dem falschen Fuß aufgestanden bin", hielt Beatrice fest.

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Schlagersängerin

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Musikerin

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, DSDS-Gewinnerin von 2013

