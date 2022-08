Sex-Detox-Ende: Kate Merlan hat endlich wieder Spaß im Bett

Kate Merlan (35) hat die Durststrecke überwunden! Im November des vergangenen Jahres heiratete die Reality-TV-Darstellerin ihren Partner Jakub Jarecki (26). Doch schon kurz darauf krachte es zwischen den beiden. Um wieder so richtig Lust aufeinander zu bekommen, legte das Paar eine mehrmonatige Sexpause ein. Doch auch diese wurde von Streitereien und sogar Fremdgehvorwürfen überschattet. Jetzt scheinen die Wogen zwischen Kate und Jakub wieder geglättet zu sein: Die beiden dürfen endlich wieder ein Nümmerchen schieben!

"Ende des Sex-Detox", schrieb Kate in ihrer Instagram-Story. Im Mai kündigte die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin an, in den kommenden Monaten enthaltsam leben zu wollen. Dass die darauffolgende Zeit dann so turbulent wird, hat die Beauty zu diesem Zeitpunkt wohl nicht geahnt. In einem Video wollen Kate und Jakub die vergangenen Monate Revue passieren lassen, kündigte sie außerdem an.

Ob dann auch das Thema Kinder bei Jakub und Kate in Angriff genommen wird? Schließlich verriet die 35-Jährige im Promiflash-Interview, dass sie am liebsten vier Kinder hätte. Doch bevor das passiert, will das Paar in Köln in eine größere Wohnung ziehen. Außerdem sollte dann auch Jakubs Mutter in der Nähe wohnen. "Jetzt wohnt sie auch nebenan und wir brauchen ja auch einen Babysitter. Deswegen brauchen wir auch seine Mutter nebenan", erklärte Kate.

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2022

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki

SAT.1 Kate Merlan, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

