"Coupleontour"-Nessi gerührt: Ina schreibt ihr einen Brief

Nessi von Coupleontour macht aktuell einiges durch. Mitte Juli erlitt ihre Partnerin Ina einen Schlaganfall und kämpft sich seitdem zurück ins Leben. In der Zwischenzeit kam die gemeinsame Tochter der beiden zur Welt. Doch die frischgebackene Mama muss den Alltag vorerst alleine bestreiten, denn ihre Liebste befindet sich noch immer im Krankenhaus. Wie sehr die 26-Jährige ihre kleine Familie vermisst, hat sie jetzt in einem emotionalen Brief verfasst.

In ihrer Instagram-Story teilte Nessi mit ihrer Community die rührenden Zeilen von ihrer Ina: "Liebes Bubu, die Minischritte sind schwer, aber auch die kleinen bringen mich voran, bis ich nach Hause zu euch komme, bis dahin schlafe ich auf euch. Dicker Kuss, Ina." Das Geschriebene berührte Nessi so sehr, dass bei ihr einige Tränen geflossen sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ina ihrer Partnerin aus dem Krankenhaus schreibt. Bereits kurz nach dem schlimmen Vorfall teilte sie ihrer Tochter diese Botschaft mit: "Heute sind es gerade einmal zwei Wochen, seitdem du bei uns bist. Ich habe mir das alles so anders vorgestellt. Stattdessen bin ich hier in einem Krankenhaus und vermisse meine Familie so sehr."

Instagram / coupleontour Vanessa mit ihrer Tochter Olivia Rose

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour, April 2021

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

