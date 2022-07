Coupleontour: Ina schreibt einen rührenden Brief an ihr Baby

Vanessa und Ina von Coupleontour müssen gerade Unvorstellbares durchmachen. Kurz bevor Nessi ihre gemeinsame Tochter zur Welt gebracht hat, erlitt ihre Frau völlig unerwartet einen schweren Schlaganfall und musste für einige Tage in ein künstliches Koma versetzt werden. Inzwischen ist die 26-Jährige zwar wieder bei Bewusstsein, doch ihre Ärzte können nicht sagen, ob und wie weit sie sich jemals wieder erholen wird. Aktuell ist eine Körperhälfte der YouTuberin gelähmt. Doch Ina macht tolle Fortschritte – jetzt schrieb sie ihrem Baby sogar einen Brief!

In ihrer Instagram-Story erklärt Nessi jetzt, dass sie ihrer Liebsten die Aufgabe gegeben hat, ihr jeden Tag einen Brief zu schreiben. Ihre jüngsten Zeilen widmete Ina nun ihrer Tochter. Vanessa darf die Worte mit ihren Followern teilen: "Heute sind es gerade einmal zwei Wochen, seitdem du bei uns bist. Ich habe mir das alles so anders vorgestellt. Stattdessen bin ich hier in einem Krankenhaus und vermisse meine Familie so sehr", betont die Mama. "Ich hatte viel Zeit nachzudenken, so auch über einige Dinge, die ich dir sagen möchte: Sei mutig und liebe aufrichtig."

Ein weiteres positives Update: Ina hat es geschafft, die Hand ihrer gelähmten Körperhälfte zu bewegen! "Ihre Hand hat so gezittert – mehrmals! Das war einfach so krass zu sehen und das war so ein großer Fortschritt", freute sich Nessi am Mittwoch in ihrer Story. "Wir haben beide geweint vor Freude, weil wir es nicht glauben konnten."

Instagram / coupleontour Coupleontour im Juli 2022

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina im Oktober 2021

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina, Influencerin

