26 Jahre: Vitali Klitschko und Natalia lassen sich scheiden

Alles aus bei Vitali (51)und Natalia Klitschko (48)! 1996 waren der Bürgermeister von Kiew und das ehemalige Model gemeinsam vor den Traualtar getreten. Gemeinsam haben die Eheleute zudem drei Kinder, die in den Jahren 2000, 2002 und 2005 zur Welt kamen. Doch nun gibt es unerfreuliche Nachrichten aus dem Hause Klitschko: Vitali gab bekannt, dass seine Frau Natalia und er sich scheiden lassen.

Wie der 51-Jährige nun gegenüber Bild bekannt gab, haben sich die Eheleute nach 26 gemeinsamen Ehe-Jahren nun dazu entschieden, einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Beziehung zu setzen. "Wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen", erzählte der ehemalige Box-Weltmeister der Zeitung. Vitali versicherte jedoch, dass seine Ex-Frau und er weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander pflegen und einander respektieren würden. "Aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten", führte er abschließend an.

Während der 51-Jährige vorübergehend in der Ukraine bleibt, kümmert sich die dunkelhaarige Beauty in Hamburg unter anderem um Flüchtlinge aus ihrer Heimat. An ihren baldigen Ex-Mann denkt Natalia dennoch fast jeden Tag. "Mein Tag fängt an, dass ich jedem, den ich liebe und den ich kenne, schreibe und ganz froh bin, Antworten zu bekommen und weiß: Ja, sie sind am Leben", hatte die 48-Jährige im März in einem TV-Interview verraten.

Natalia Klitschko und Vitali Klitschko im Dezember 2014

Natalia und Vitali Klitschko im Juni 2011

Natalia Klitschko und Vitali Klitschko, Dezember 2016

