Ex-Frau Natalia: Das störte sie an Ehe mit Vitali Klitschko

Natalia (48) und Vitali Klitschko (51) gingen über 26 Jahre gemeinsam durchs Leben – doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt! Mitte August haben der ehemalige Profi-Boxer und die Sängerin ihre Trennung publik gemacht: Die Eltern der drei Kinder Max, Elizabeth-Victoria und Yegor-Daniel haben einvernehmlich die Scheidung eingereicht. Trotzdem pflegen die ehemaligen Eheleute weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander. Doch es gab auch Situationen, die Natalia an der Ehe mit Vitali störten...

Gegenüber Spiegel sprach Natalia jetzt ganz offen über die vergangenen Jahre mit ihrem Ex-Mann Vitali – und dabei erklärte sie auch, dass ihr Eheleben immer einer "festen Struktur" gefolgt sei: Im Sommer habe sie sich in Los Angeles aufgehalten, an Weihnachten in Florida und dann sei es zum Skifahren nach Kitzbühel gegangen. Vitali habe nämlich im Gegensatz zu ihr viel Wert auf Stabilität gelegt. "Er wusste immer vorher, was er essen wollte, und es war immer das Gleiche. Ich sagte: 'Das ist langweilig.' Er sagte: 'Das ist stabil'", verdeutlichte Natalia.

Zudem rief sich Natalia eine weitere Sache in Erinnerung, die ihr missfallen ist: Vitali habe sie nämlich des Öfteren bei TV-Auftritten und in der Öffentlichkeit absichtlich Natalie anstatt Natalia genannt. Der Grund: Vitali und Natalie habe schöner geklungen und sich zudem auch noch gereimt. Jetzt wolle sie ihr Leben als Frau Klitschko aber hinter sich lassen und deshalb wieder ihren alten Nachnamen Yegorowa nutzen.

Getty Images Natalia Yegorowa im Oktober 2022

Getty Images Vitali Klitschko, ehemaliger Profi-Boxer

Getty Images Natalia Yegorowa im Oktober 2022 in Berlin

