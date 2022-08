Ohne Make-up: Marilyn Manson ist kaum wiederzuerkennen!

Marilyn Manson (53) liebt es, zu schocken. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Brian Hugh Warner heißt, steht aktuell aufgrund von Missbrauchsvorwürfen dreier Frauen, darunter Game of Thrones-Schauspielerin Esmé Bianco (40), in den Schlagzeilen. Dass er deswegen auch gerichtlich angeklagt wird, scheint nicht spurlos an ihm vorbeizugehen. Denn als man Marilyn vergangene Woche durch Los Angeles spazieren sah, war er kaum wiederzuerkennen.

Mail Online veröffentlichte jetzt Fotos des Skandal-Rockers, auf denen er gemeinsam mit seiner Frau Lindsay Usich in Los Angeles unterwegs ist, wobei er auf sein sonst starkes, charakteristisches Make-up verzichtete. Stattdessen trug er nur eine Sonnenbrille, die er jedoch zwischendurch absetzte, sodass man sein rundes, aufgedunsen wirkendes Gesicht erkennen konnte. Ganz in Schwarz und in einen langen Mantel gehüllt, behielt der Ex von Dita Von Teese (49) seinen üblichen Metal-Look ansonsten bei.

Auch die Ex-Freundin des Künstlers Evan Rachel Wood (34) verklagte ihn wegen Missbrauchs, worauf dieser mit einer Gegenklage wegen Verleumdung reagierte. Doch die Schauspielerin ließ sich nicht einschüchtern und bekräftigte ihre Vorwürfe noch einmal in einer Talkshow von ABC: "Ich mache das nicht, um meinen Namen reinzuwaschen, sondern um Menschen zu beschützen. Ich mache das, um zu warnen, dass da draußen eine gefährliche Person rumläuft und ich möchte nicht, dass ihr jemand zu nahekommt!", versicherte sie.

Anzeige

Getty Images Marilyn Manson bei einem Auftritt im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Marilyn Manson und Dita Von Teese, 2006

Anzeige

Getty Images Evan Rachel Wood und Marilyn Manson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de