Mit 81: Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen verstorben

Die Fans trauern um Wolfgang Petersen (81)! Mit Filmen wie "Das Boot" oder "Troja" feierte der Deutsche auch in Hollywood seinen großen Durchbruch. Nach den preisgekrönten Streifen stieg der Regisseur mit den Blockbustern "The Perfect Storm", "Air Force One" und "In The Line Of Fire" international auf – seitdem ist der Produzent nicht mehr aus dem Filmbusiness wegzudenken. Nun ist Wolfgang Petersen im Alter von 81 Jahren verstorben.

Wie Deadline berichtete, verstarb Petersen bereits vergangene Woche: Am Freitag schlief der deutsche Filmregisseur in seinem Haus in Los Angeles friedlich in den Armen seiner Frau Maria ein, mit der er 50 Jahre verheiratet gewesen war. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt, der Drehbuchautor soll allerdings an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten haben. Neben seiner Frau hinterlässt Petersen einen Sohn und seine zwei Enkelkinder. Die Beisetzung soll Berichten zufolge nur im engsten Familienkreis stattfinden.

Mit "Das Boot" war Petersen 1981 nicht nur sein Durchbruch als Regisseur gelungen, der Film war unter anderem für sechs Oscars nominiert gewesen. Auch von seinen Film-Kollegen wurde der Regisseur sehr geschätzt: So arbeitete Petersen während seiner Karriere beispielsweise mit Hollywood-Größen wie Harrison Ford (80), George Clooney (61) oder Brad Pitt (58) zusammen.

Getty Images Wolfgang Petersen, Regisseur

Getty Images Wolfgang Petersen und seine Frau Maria September 2006

Getty Images Wolfgang Petersen, Regisseur

