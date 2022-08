DSDS-Comeback mit Bohlen: Pietro Lombardi sitzt in der Jury!

Auch er ist tatsächlich wieder mit an Bord! Schon Mitte Juli wurden Hammer-Nachrichten rund um DSDS bekannt: Kult-Juror Dieter Bohlen (68) kehrt für die allerletzte Ausgabe der Castingshow zurück. Der Modern Talking-Star hat sogar schon verraten, wen er sich neben sich am Jurypult wünschen würde. Neben Shirin David (27) war Pietro Lombardi (30) der absolute Wunschkandidat des Poptitans – und seine Gebete wurden erhört: Pietro sitzt in der kommenden Staffel in der Jury!

Das wurde nun auf dem offiziellen Instagram-Kanal von DSDS verraten. "Wir freuen uns sehr, dass Pietro wieder mit an Bord ist!", heißt es in dem Post. Der Musiker, der im Jahr 2011 selbst als Sieger der Show hervorging, scheint seinen neuen Job kaum erwarten zu können. "Ich freue mich auf eine spannende Reise", beteuerte der Vater eines Sohnes in der Kommentarspalte. Auch zahlreiche Fans sowie Ex-Kandidat Momo Chahine sind von dieser Wahl begeistert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Pietro seinen Verpflichtungen als Juror nachkommen wird. Schon 2019 bewertete er mit Bohlen das Gesangstalent der Kandidaten. Über das Comeback des Produzenten zeigte sich Pie gegenüber RTL ebenfalls bereits euphorisch: "Ich freue mich auf jeden Fall, dass Dieter noch mal die Ehre hat und in der Jury sitzt. Das freut mich für ihn!"

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de