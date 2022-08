Diese Stars wünscht sich Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

Dieter Bohlen (68) hat offenbar freie Hand! Vor wenigen Wochen sorgte der Poptitan für eine TV-Sensation: Nachdem RTL ihn aus der DSDS-Jury geworfen hatte, darf der Produzent in der kommenden und allerletzten Staffel der Musik-Castingshow wieder als Chefjuror antreten. Dieter betonte bereits, wie sehr er sich auf den Job freut. Jetzt verriet er offenbar, wer neben ihm unbedingt hinterm Jurypult sitzen soll!

Wie Bild aus RTL-Kreisen erfahren haben will, sei Pietro Lombardi (30) Dieters absoluter Wunschkandidat. Der Sänger gewann im Jahr 2011 DSDS und wurde damals schon zu dem Schützling des einstigen Modern Talking-Stars auserkoren. Inzwischen sind die beiden Männer gut befreundet. Pietro saß sogar bereits zwei Mal neben Dieter in der Jury. Angeblich soll der Ex-Mann von Sarah Engels (29) direkt als Juror der DSDS-Jubiläumsstaffel zugesagt haben.

Als Frau in der Jury wünschte sich Dieter Bild zufolge Rapperin Shirin David (27). 2017 war sie schon Jurorin in der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen. Ihre Zusage soll allerdings noch ausstehen. Mit drei Juroren soll die Jury dann auch komplett sein. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass abwechselnde Gast-Juroren an der Sendung teilnehmen werden.

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Poptitan

Anzeige

Getty Images Shirin David, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de