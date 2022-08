Nach Urteil: Tochter will Udo Jürgens' Songs neu rausbringen

Werden Udo Jürgens' Songs bald neu aufgenommen? 2014 war der Musiker im Alter von 80 Jahren verstorben. Nach seinem Tod lieferte sich sein Manager Freddy Burger einen heftigen Gerichtsstreit mit den Kindern des Sängers. Grund dafür waren Unstimmigkeiten über die Rechte an den Liedern des "Griechischer Wein"-Interpreten. Im Februar 2021 wurde der Erbschaftsstreit endlich geklärt: Das Gericht entschied, dass die Interpretenrechte bei der Familie liegen. Doch damit nicht genug: Jetzt kündigte Udos (✝80) älteste Tochter Jenny Jürgens (55) an, dass sie die Songs ihres Vaters neu rausbringen will!

Das gab die 55-Jährige nun im Interview mit GALA bekannt. "Der Künstler Udo Jürgens wird wieder in vielerlei Hinsicht zum Klingen gebracht", teaserte sie an und erklärte dabei, dass sie bereits einen Vertrag mit Sony Music Deutschland unterzeichnet habe. "Das war ein ganz großer Schritt", meinte Jenny und fügte hinzu: "Wir werden gemeinsam mit Sony entscheiden, wie Udos Musik wieder auf den Markt gebracht wird."

Tatsächlich habe der jahrelange Rechtsstreit sogar einen positiven Einfluss auf die Angehörigen des gebürtigen Österreichers gehabt. Jenny pflege nun ein noch besseres Verhältnis zu ihrem Bruder John und ihrer Halbschwester Sonja. "Wir waren schon vorher eng, aber jetzt hatten wir fast täglich Kontakt. Wenn das der Vater sehen würde, würde er mit Freude und Stolz auf uns schauen", schwärmte die gebürtige Münchnerin abschließend.

