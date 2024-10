"Bonzenkinder": Jenny Jürgens wurde in der Kindheit gemobbt

Jenny Jürgens (57) erinnert sich in dem Podcast "Der Schlager Brunch" an ihre Kindheit und den Umgang der anderen Kinder mit ihr und ihrem Bruder John. Die Tochter des verstorbenen Schlagerstars Udo Jürgens (✝80) hatte es in ihrer Schulzeit nicht leicht – durch den Status ihres Vaters wurde sie von anderen Mitschülern gemobbt. Laut Jenny schrien die Kinder immer: "Bonzenkinder, Bonzenkinder." Im Winter warfen sie sogar Schneebälle an ihr Elternhaus, dies sei für die Geschwister ziemlich erschreckend gewesen.

Wie Jenny außerdem verrät, war es für sie unverständlich, da sie niemals unfreundlich war, sondern eher "ganz brav, lieb und offen". Dennoch habe Jenny positive Erinnerungen an ihre Kindheit – auch wenn ihr berühmter Papa nicht immer zu Hause war: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich heulend zu Hause gesessen habe, weil der Papa nicht da war." Außerdem berichtet sie, dass ihre Mutter Liebe und Struktur in das Familienleben gebracht hat, sie aber genauso viel von ihrem Vater bekam, wenn er da war: "Für mich war mein Leben in Ordnung. Und wenn der Papa kam, war es eben super."

Beeinflusst von dem musikalischen Talent ihres Vaters hat auch Jenny eine Leidenschaft für Musik entwickelt. Die beiden traten sogar ein paar Mal mit ihrem Lied "Liebe ohne Leiden" gemeinsam auf. Und auch zehn Jahre nach seinem Tod lässt die 57-Jährige das musikalische Vermächtnis weiterleben: Wie sie bereits einige Wochen zuvor gegenüber Bunte anteaserte, veröffentlichten sie und ihre Geschwister in Erinnerung an ihren Vater einen bisher unbekannten Song auf dem Jubiläums-Best-of-Album zu seinem 90. Geburtstag. "udo 90" erschien vor wenigen Tagen.

Getty Images Jenny Jürgens auf der Aids Gala

Andreas Rentz / Getty Images Udo Jürgens und seine Tochter Jenny in Berlin, 2011

