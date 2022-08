GZSZ-Star Olivia Marei verabschiedet sich in die Baby-Pause

Olivia Marei (32) ist ganz sentimental – ihre Zeit bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten endet fürs Erste. Im April gab die Schauspielerin bekannt, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Für den Serienstar steht bereits von Beginn an fest: Sie möchte eine Babypause einlegen, um ihr Familienglück in vollen Zügen genießen zu können. Nun ist es so weit: Olivia hat heute ihren letzten Drehtag bei GZSZ.

Im Interview mit RTL sprach die 32-Jährige über ihre Pläne zum bevorstehenden Abschied. "Ich will den letzten Tag noch mal so richtig genießen, alles aufsaugen, mich verabschieden und – das Schönste – 'Bis Bald!' sagen", erzählte Olivia. Doch wie fühlt sie sich eigentlich an ihrem vorerst letzten Drehtag? "Gut und sentimental zugleich! Ich freue mich auf die besondere Zeit mit meiner Familie, aber werde natürlich das GZSZ-Team auch sehr vermissen. Es hilft zu wissen, dass ich ja zurückkehre und der Abschied nicht von Dauer ist", verriet die werdende Mama.

Seine Babypause wolle der GZSZ-Star dazu nutzen, Zeit mit seinen Lieben in Wien zu verbringen. "Wenn alle wohlauf und wir gut eingelebt sind, wollen wir die Babypause auch für einige Familienreisen nutzen", plauderte die Schauspielerin aus.

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, April 2022

Anzeige

Getty Images Olivia Marei, Juni 2022

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de