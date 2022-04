Olivia Marei (32) verkündet wunderbare Neuigkeiten! Die GZSZ-Darstellerin und ihr Partner Johannes sind schon seit Herbst 2018 verheiratet und schweben seitdem auf Wolke sieben. Im Laufe der Zeit hat die kleine Familie sich um ein Mitglied erweitert: Die Eheleute haben bereits ein gemeinsames Kind. Dieses darf sich aber bald über ein Geschwisterchen freuen: Olivia und ihr Johannes erwarten ihr zweites Kind, wie die Schauspielerin nun verrät!

Auf Instagram teilte der Rotschopf ein Foto, auf dem er mit einer Babykugel zu sehen ist – und die ist tatsächlich schon ziemlich rund. In dem Zuge verkündete Olivia ihre zweite Schwangerschaft: "Das ist nicht (nur) Osterschoki. Johannes und ich freuen uns riesig auf unser zweites Wunder!"

Fans freuten sich riesig mit der werdenden Zweifach-Mama. "Oh, wie schön. Herzlichen Glückwunsch!" oder "Ah, das sind ja mal Neuigkeiten! Herzlichen Glückwunsch dir und deinem Mann. Oh, wie schön", schrieben die Nutzer in die Kommentarspalte des süßen Beitrags.

Instagram / oliviamarei GZSZ-Star Olivia Marei und ihr Mann

TVNOW / Rolf Baumgartner Toni (Olivia Marei) und Bastian (Benjamin Trinks) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Olivia Marei, GZSZ-Darstellerin

