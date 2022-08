"Spaß, Geld auszugeben": Ist Amira Pocher etwa kaufsüchtig?

Amira Pocher (29) liebt es eben zu shoppen! Sie arbeitet aktuell viel: Die Frau von Oliver Pocher (44) ist nicht nur erfolgreiche Moderatorin, sondern trainierte auch hart für ihre Let's Dance-Teilnahme – und das alles, während sie sich noch um zwei Kleinkinder kümmert! Klar, dass sie sich da irgendeinen Ausgleich schaffen muss – und den findet sie offenbar im Konsum. Amira bestellt sich für ihr Leben gern Dinge!

"Ich habe enormen Spaß, Geld auszugeben, also mich irgendwie zu beschenken", erklärte sie in der neuen Folge ihres Podcasts "Hey Amira". Die Glückshormone, die sie empfinde, wenn der Postbote mit Paketen an der Tür klingle, seien einfach unbeschreiblich. "Es ist nicht wirklich eine Art Sucht. Ich kann auch mal verzichten", stellte Amira jedoch entschieden klar. Sie gönne sich mit ihren Einkäufen etwas Gutes für ihre Seele: "Ich belohne mich einfach unfassbar gerne."

Das sei auch schon so gewesen, als Amira noch ein Teenager war. Um ihre Shopping-Orgien zu finanzieren, habe sie deshalb immer nebenbei gejobbt und zum Beispiel bei ihrer Tante gebügelt. "Ich konnte mein Geld nie für mich behalten. Ich musste sofort raus und es ausgeben", gestand die zweifache Mutter.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im April 2022

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

amirapocher / Instagram Amira Pocher im Januar 2022

