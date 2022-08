Familienausflug: Novalanalove genießt Spaziergang mit Nola

Novalanalove (31) zeigt Baby Nola ihre Heimat. Im März gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr Ehemann Dj Yeezy ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Anfang August war es dann so weit: Die Netz-Bekanntheit, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, durfte ihre kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Ihre Fans lässt sie an ihrem neuen Alltag teilhaben: Jetzt teilte Novalanalove ein paar süße Schnappschüsse vom Spaziergang mit Kind.

"Ich wusste nicht, dass das hier all das ist, wovon ich schon immer geträumt habe", schwärmte die Neu-Mama auf Instagram. Zu den rührenden Worten veröffentlichte die 31-Jährige ein paar Fotos, die sie beim Spaziergang durch den Park mit Baby Nola zeigen. Überglücklich schiebt die Influencerin den Kinderwagen durch die Gegend und scheint den Moment zu genießen.

Erst vor wenigen Tagen gab die frischgebackene Mutter ihren Fans ein Update zu ihrem Mama-Dasein. "Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich", betonte Farina in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie ein putziges Selfie von sich und ihrer schlafenden Tochter.

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrem Baby Nola

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihre Tochter Nola

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter, August 2022

