Baby-Update: Novalanalove ist überglücklich mit ihrer Nola

Ihr Kind ist für sie das schönste Geschenk der Welt. Novalanalove (31) ist am 7. August zum ersten Mal Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dj Yeezy bekam sie die Tochter Nola Kiana. Farina, wie die Unternehmerin bürgerlich heißt, meldete sich bereits kurz danach bei ihren Fans und erklärte, dass sie überwältigt sei von ihrem Kind. Jetzt gibt die Neu-Mama erneut ein süßes Update: Sie ist unglaublich glücklich.

In ihrer Instagram-Story teilt Farina mal wieder einen niedlichen Einblick in ihren Alltag als Mutter. Sie hält ihre kleine Tochter liebevoll im Arm, während sie ein Bild von sich und ihrer Kleinen im Spiegel macht. Dazu schreibt sie: "Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich!" Das Eltern-Dasein scheint die Influencerin voll und ganz zu erfüllen.

Zudem teilte Farina, der auf Instagram über 1,7 Millionen Menschen folgen, ein Bild von ihrer Tochter im Kinderbettchen und ihrem Hund, der davor Wache hält. Des Weiteren gewährte sie ihre Fans einen guten Blick auf Nola, während sie friedlich in den Armen ihrer Mutter schläft.

Novalanalove, Influencerin

Novalanaloves Tochter und Hund, August 2022

Novalanaloves Tochter, August 2022

