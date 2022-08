"Love Is Blind"-Star Danielle Ruhl reicht die Scheidung ein

Alles aus und vorbei bei Danielle Ruhl und Nick Thompson? 2021 lernte sich das Paar in der zweiten Staffel der TV-Show "Love Is Blind" kennen und lieben. Im Finale der US-amerikanischen Datingshow gaben sie sich sogar das Jawort. Doch nun soll die TV-Ehe von Danielle und Nick nach nur einem Jahr gescheitert sein. Wie jetzt bekannt wurde, habe Danielle inzwischen die Scheidung eingereicht.

Laut Dokumenten, die TMZ vorliegen, habe Danielle bereits am Montag die Scheidung beim Gericht eingereicht. Die Gründe für das überraschende Ehe-Aus sind derzeit jedoch nicht bekannt. Erst wenige Wochen zuvor hatte die TV-Bekanntheit noch über die gemeinsame Familienplanung mit Nick gesprochen.

In einem Interview mit Us Weekly plauderte sie zudem im vergangenen Monat sogar über eine zweite Hochzeit. Sie erzählte, dass sie und ihr Noch-Ehemann sich erneut das Eheversprechen geben wollen und sie hoffe, dann all das nachholen zu können, was sie aufgrund der Hochzeit im Fernsehen damals nicht tun konnte.

Instagram / dnellruhl Nick Thompson und Danielle Ruhl mit ihrem Hund

Instagram / dnellruhl Nick Thompson und Danielle Ruhl, Juli 2022

Instagram / dnellruhl Danielle Ruhl mit Nick Thompson

