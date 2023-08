"Love Is Blind"-Star Nick Thompson droht die Obdachlosigkeit

Nick Thompson klagt über große finanzielle Probleme! 2021 hatte er an der zweiten Staffel der US-amerikanischen TV-Show "Love is Blind" teilgenommen. Dort hatte er Danielle Ruhl lieben gelernt, der er im Finale sogar das Jawort gab. Die Ehe der beiden TV-Stars hielt jedoch nur ein Jahr. Über seine Teilnahme verliert der Hottie keine guten Worte mehr. Nick klagt über drohende Obdachlosigkeit, denn: Während der TV-Produktion habe er nicht einmal den Mindestlohn bekommen.

Im Interview mit Daily Mail erzählt der Reality-TV-Star, dass er nur 10.000 Dollar (umgerechnet rund 9.147,05 Euro) für zehn Wochen bekommen habe. "Wenn man bedenkt, wie viel Geld damit verdient wird und dass es der Weg für zukünftige Staffeln ist und die Tatsache, dass jeder mich sehen kann... und ich werde obdachlos sein", klagt er sein Leid. Seinen Verdienst habe er umgerechnet. Demnach soll er 7,14 Dollar (6,53 Euro) pro Stunde verdient haben, was zu dem Zeitpunkt nicht einmal der Mindestlohn gewesen sei. Dieser lag damals bei 12 Dollar (10,98 Euro).

Auch jetzt habe Nick noch immer an den Konsequenzen seiner Teilnahme an "Love Is Blind" zu knabbern. "Ich habe letzten November meinen Job verloren. Es fällt mir unglaublich schwer, [einen neuen] zu finden", gibt er ehrlich zu. Er behauptet, die Show habe sein Leben ruiniert. Während des Drehs sei Nick sich wie ein Gefangener vorgekommen.

Danielle Ruhl mit Nick Thompson

Nick Thomas und Danielle Ruhl

Nick Thompson und Danielle Ruhl bei "Liebe macht blind" 2022

