"Liebe macht blind"-Danielle findet warme Worte für Ex Nick

Sie hat trotz Trennung noch schöne Worte für ihren Ex übrig. In der vergangenen Staffel von Liebe macht blind lernten sich Danielle Ruhl und Nick Thompson kennen und lieben. Sie wagten auch das TV-Experiment, verlobten sich blind und gaben sich schließlich das Jawort. Nun reichte die US-Amerikanerin jedoch die Scheidung ein – doch zwischen Danielle und Nick fließt offenbar kein böses Blut.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige ein langes Statement und ließ ihren Gefühlen freien Lauf. "Es hat einige Zeit gedauert, bis ich öffentlich über das Ende meiner Ehe sprechen konnte, denn die Gefühle sind immer noch sehr aufgewühlt", fing Danielle an und zeigte sich dankbar für die tolle Erfahrung und die Menschen, die sie dabei kennenlernen durfte. Auch für ihren Ex fand sie warme Worte: "Nick wird mir immer am Herzen liegen und ich werde unsere gemeinsame Zeit zu schätzen wissen."

Auch der 36-Jährige nutzte die Chance und postete auf seinem Profil ein paar Worte zu dem Liebes-Aus. "Mein Herz ist gebrochen wegen des Endes unserer Ehe. In meinem Herzen weiß ich, dass ich mein Bestes getan und alles gegeben habe, was ich konnte. Ich bin optimistisch für die Zukunft", schrieb Nick und wirkte etwas betrübter als Danielle.

Nick Thompson und Danielle Ruhl, Juli 2022

Nick Thompson und Danielle Ruhl bei "Liebe macht blind" 2022

Danielle Ruhl und Nick Thompson bei "Liebe macht blind"

