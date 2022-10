"Liebe macht blind"-Stars Danielle und Nick feinden sich an!

Kein böses Blut? Von wegen! Die Liebe macht blind-Bekanntheiten Danielle Ruhl und Nick Thompson entschieden sich nach rund einem Jahr Ehe, getrennte Wege zu gehen. Dabei schien es bei ihnen richtig gut zu laufen. Nach dem Liebes-Aus betonten sie, sich einander nur das Beste zu wünschen. Doch das klang jetzt schon wieder etwas anders: Denn Danielle und Nick feindeten sich auf Social Media an!

Das Ganze begann, als der Blondschopf eine Umfrage in seiner Instagram-Story gepostet hatte. Darin fragte Nick, welcher der "Liebe macht blind"-Stars einen Stalker-Angriff am ehesten überleben würde. Ein Bekannter erzählte Danielle daraufhin wohl, dass ihr Ex dies nur getan habe, um danach über die Frauen der Sendung lästern zu können. "Nick plante einen Livestream auf Instagram, um Scheiße über mich, Natalie und Iyanna zu erzählen", schoss es aus ihr raus.

"Und willst du, dass ich das auch mache?", ärgerte sich Danielle, doch dann ruderte sie etwas zurück. Denn offenbar sei Nick betrunken gewesen, als er die Umfrage geteilt hatte. "Wir alle machen mal Fehler, wenn wir was getrunken haben", betonte sie.

Anzeige

Adam Rose / Netflix Danielle Ruhl und Nick Thompson bei "Liebe macht blind"

Anzeige

Instagram / dnellruhl Danielle Ruhl, ehemalige "Love Is Blind"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / dnellruhl Danielle Ruhl mit Nick Thompson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de