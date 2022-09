Teilt "Liebe macht blind"-Danielle hier gegen Ex Nick aus?

Meint sie damit ihren Ex? Bei der Kuppelshow Liebe macht blind lernten sich in der vergangenen Staffel Danielle Ruhl und Nick Thompson kennen – und lieben. Die beiden gaben sich das Jawort und blieben einige Zeit verheiratet. Im August reichte die US-Amerikanerin jedoch die Scheidung ein. Jetzt teilte sie kryptische Zeilen im Netz – meint Danielle damit etwa ihren Ex?

In ihrer Instagram-Story postete die Netflix-Bekanntheit ein längeres Statement. "Lass dir von niemandem, vor allem nicht von einem Partner, das Gefühl geben, dass deine Stärken nicht ausreichen und dass du dich mit deinen Problemen noch schlechter fühlst", schrieb Danielle. Danach holte sie noch weiter aus und behauptete, dass jemand öffentlich über ihre mentale Gesundheit gesprochen habe. Das regt sie offenbar ziemlich auf: "Man fühlt sich wohl dabei, sich über Themen und Ereignisse zu öffnen [...], nur damit sie dann täglich gegen einen verwendet werden. Und jetzt auch noch öffentlich für den eigenen Vorteil."

Meint Danielle mit diesen Zeilen etwa ihren einstigen Ehemann Nick? Fans sind sich dessen sicher, denn erst vor wenigen Tagen äußerte er sich zum Suizidpräventionstag. "Nehmt euch heute einen Moment Zeit und fragt jemanden, wie es ihm geht, wendet euch an Familie und Freunde und vor allem achtet auf euch selbst", schrieb er auf Instagram.

Instagram / dnellruhl Danielle Ruhl, ehemalige "Love Is Blind"-Teilnehmerin

Netflix Danielle Ruhl und Nick Thompson bei "Liebe macht blind"

Instagram / dnellruhl Nick Thompson, ehemaliger "Love Is Blind"-Teilnehmer

