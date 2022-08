Wer holt sich heute Abend den "Grill den Henssler"-Sieg?

Konnten sich die Promis bei Grill den Henssler gegen Steffen Henssler (49) durchsetzen? Heute Abend war es endlich wieder so weit: Die beliebte Koch-Sendung ging mit einem Sommerspecial in die nächste Runde. Als berühmte Herausforderer des gebürtigen Baden-Württembergers traten Oliver Pocher (44), Fürstin Gloria von Thurn und Taxis (62) und Patrick Esume an. Doch wer ging am Ende als Sieger der heutigen "Grill den Henssler"-Ausgabe hervor?

Schon von Anfang an hatten es die Prominenten schwer: Sowohl das erste Gericht als auch die erste Küchen-Competition gewann der Kochbuchautor. Nach der Vorspeise "Lachs in der Ananas mit Coleslaw und Mais" stand es dann bereits 55 zu 46 Punkte zugunsten von Steffen. Das Hauptgericht wurde im Anschluss von der Fürstin höchstpersönlich zubereitet – und das mit Erfolg. Die Juroren Mirja Boes (50), Reiner Calmund (73) und Christian Rach (65) fanden ihren Teller zwar besser, der TV-Koch führte jedoch weiterhin mit 83 zu 72 Punkten. Bei der nächsten Küchen-Competition konnte das prominente Trio dann allerdings verhindern, dass Steffen seinen Vorsprung ausbaut. Doch reichte das auch aus, um den Sieg am Ende an sich zu reißen?

Zunächst stand jedoch noch das Dessert an, dass von Olli gezaubert wurde. Auch wenn der Komiker die Jury mit seinem Teller begeistern konnte – die Zubereitung seines Konkurrenten fand genauso viel Anklang. Am Ende holte sich Steffen mit einem Punktestand von 106 zu 98 den heutigen "Grill den Henssler"-Sieg.

RTL / Frank W. Hempel Steffen Hennsler bei "Grill den Henssler" im August 2022

RTL / Frank W. Hempel Gloria von Thurn und Taxis, Oliver Pocher und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler", 2022

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Hennsler" im August 2022

