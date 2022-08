So hat sich Peter Maffays Leben durch Tochter (3) verändert

Für Peter Maffay (72) änderte sich vor knapp vier Jahren noch einmal schlagartig alles! Der Sänger ist seit 2015 mit der Gymnasiallehrerin Hendrikje Balsmeyer (35) liiert – 2018 begrüßten sie dann die gemeinsame Tochter Anouk auf der Welt. Peter, der bereits aus früheren Beziehungen zwei Kinder im Alter von 38 und 17 Jahren hat, musste sich wieder an ein kleines Kind gewöhnen. Nun verriet er: Jetzt ist alles anders in seinem Leben, seit die kleine Anouk durchs Haus läuft!

Im Interview mit Bunte sprach der Musikproduzent gemeinsam mit seiner Partnerin über die Veränderungen in seinem Alltag. "Anouk hat eine unbändige Energie – und stellt damit unser Leben auf den Kopf. Unser Tagesrhythmus wird maßgeblich durch ihren Rhythmus bestimmt", erzählte er ehrlich. Jeden Morgen erweckt sie in Peter neue Lebenskraft, unter anderem wenn er sie mit dem Fahrrad in den Kindergarten bringt.

Zu ihr hat er eine ganz besondere Bindung. "Ich freue mich immer sehr, wenn sie lacht, weil sie damit auch in mir eine positive Energie erzeugt. Anouk macht jeden meiner Tage schöner!", schwärmte Peter von der Dreijährigen. Ihr widmete er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin nun sogar ein Kinderbuch.

