Aus Peter Maffay (71) spricht der Vaterstolz! Vor sechs Jahren wurde bekannt, dass der Sänger mit der 38 Jahre jüngeren Gymnasiallehrerin Hendrikje Balsmeyer (34) liiert ist. Drei Jahre später kam die gemeinsame Tochter Anouk zur Welt, die das Familienglück des Paares perfekt machte. Der teils auf Mallorca lebende Musiker hat zudem zwei weitere Kids, die allerdings schon aus den Kinderschuhen raus sind: Den 17-jährigen Yasin und die 37-jährige Nina. Jetzt gab der Kult-Rocker ganz niedliche Einblicke in sein Leben als Papa.

In einem Interview mit Bunte verriet der "Tabaluga"-Erfinder, dass Anouk ein echtes Wunschkind sei. "Die Kleine ist ein Leuchtturm in vielerlei Hinsicht", begann der "Du"-Interpret sein Loblied. Peter fuhr fort, dass seine Tochter gerade eine zauberhafte Phase durchleben würde, in der sie ihre Sprachkenntnisse erweitert. "Gestern saß sie mit mir im Auto und sagte 'Papi, hör nicht so laut Musik, sonst gehen deine Ohren kaputt'", erzählte der gebürtige Rumäne und seine Frau fügte lachend hinzu: "Anouk erklärt uns die Welt".

Außerdem erzählte Peter, dass sein Nesthäkchen seit einiger Zeit immer mehr seine Nähe suchen würde. "Seit drei, vier Monaten ist Anouk auch bei mir verstärkt sehr anhänglich geworden. Vorher hing sie meist an ihrer Mami", berichtete er. Für den vierfach geschiedenen 71-Jährigen würde sich das Familienleben mit Hendrikje, Yanis und Anouk nun endlich so anfühlen, "wie es sein soll", sagte er.

Görlich,Stephan / ActionPress Peter Maffay mit seiner Freundin Hendrikje Balsmeyer

Getty Images Peter Maffay im Dezember 2020

Clemens Bilan/Getty Images Peter Maffay, Rockmusiker

