Neue Show: Hier suchen sechs Prinzessinnen die große Liebe!

Eine neue Datingshow erobert das deutsche Fernsehen! Neben den altbekannten Shows wie Love Island oder Der Bachelor soll nun ein neues Konzept die große Liebe garantieren: Bei "Love is King" wird Dragqueen Olivia Jones (52) sechs Single-Frauen in altertümliche Kostüme stecken und ganz nach königlicher Manier die Männer kennenlernen lassen. Und das ist bereits alles über die neue Show bekannt!

Schon ab dem 8. September dürfen sich die Fans auf das Format auf Joyn freuen, wie eine Pressemitteilung von ProSieben bestätigt. Später soll "Love is King" dann auch im Free-TV zu sehen sein. Und was macht die Show besonders? Dort sollen moderne Dating-Marotten abgelegt und alte Verhaltensformen angenommen werden. "Statt halbnackt und ungezogen im Pool zu fummeln, heißt es bei 'Love is King': Anständig angezogen um den Schlossteich bummeln", erklärt Moderatorin Olivia. Dazu kommen Ballabende, pompöse Gewänder und höfische Umgangsformen.

Und auch die Kandidatinnen, viel mehr Prinzessinnen, sind bereits bekannt! Eine dürfte den Fans der Rosenshow bekannt vorkommen: Nora Lob (33) versuchte vergangenes Jahr, Bachelor Niko Griesert (31) für sich zu gewinnen. Sie hat sich in dem neuen Format viel vorgenommen: "Wenn mir einer richtig gut gefällt, dann gleich küssen, heiraten, einpacken, mitnehmen und nie wieder rausgeben!" Wer jedoch die Prinzen in der Show sind, wurde bislang noch nicht verraten.

Anzeige

Joyn/ProSieben/Nadine Rupp Love is King, Joyn

Anzeige

Joyn/ProSieben/Nadine Rupp Olivia Jones als Queen bei "Love is King"

Anzeige

Joyn/ProSieben/Nadine Rupp Nora Lob, "Love is King"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de