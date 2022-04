Die Dating-Reality-Szene bekommt Zuwachs! Die Liste der bestehenden Shows ist vielfältig: Ganz egal ob Der Bachelor wieder mal seine Rosen verteilt, eine Granate die Love Island-Villa überrascht oder bei Take me Out der Buzzer fleißig gedrückt wird – alle versprechen einen Partner auf moderne Art zu finden. Nun soll sich das Blatt innerhalb der Dating-Shows wenden: Das Format "Love is King" bringt ein eher altertümliches Dating-Konzept ins Fernsehen.

Im Herbst 2022 soll die Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden. Die Teilnehmer stellen sich dabei einer ganz besonderen Herausforderung: Sie werden zurück in eine andere Zeit geworfen! Das Konzept des Formats ist es, dass die Kandidaten sich als Prinz und Prinzessin auf die Suche nach der großen Liebe machen. Die Dreharbeiten finden in einem märchenhaften Schloss statt und auch die Outfits, die Sprache und der Lifestyle werden an das royale Motto angepasst.

Aber bei welchem Sender wird "Love is King" zu sehen sein? Die neue Dating-Show wird exklusiv auf Joyn erscheinen, später soll sie dann aber auch bei ProSieben ausgestrahlt werden. So erhofft sich Thomas Münzner, der Vice President Content bei Joyn von dem neuen Dating-Format: "Diese Show wird eines der Joyn-Highlights im Herbst werden, wodurch Joyn und die Seven.One Entertainment Group noch näher zusammenrücken.“

