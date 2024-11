Zu aggressiv? Promi-Büßen-Bobby geht Olivia Jones heftig an

Bobby Chamberz' Stunde hat bei Das große Promi-Büßen geschlagen. Der Reality-TV-Teilnehmer soll eigentlich für seine aggressiven Ausraster bei Germany Shore geradestehen – doch statt Besserung zu zeigen, lässt er sich erneut provozieren. In der Runde der Schande konfrontiert Moderatorin Olivia Jones (55) Bobby mit Szenen, in denen er seinen Show-Mitstreitern droht, sie heftig beleidigt und sogar auf Jona Steinig (29) losgeht. Bobby gesteht, er habe Jona "mundtot" machen wollen. "Mundtot machen? Ist dir klar, wie das in Kombination mit den Bildern klingt?", hakt Olivia nach und impliziert, es sei eine Morddrohung gemeint. Bobby hat genug gehört und hält dagegen: "Ich gehe jetzt, was soll der Scheiß? Wie, Morddrohung? Seid ihr völlig Banane jetzt?"

Eigentlich ging Bobby ganz demütig in die Situation. Vor der Runde der Schande gab sich der prominente Sünder noch sichtlich nervös und gestand: "Ich hab ganz, ganz großen Respekt vor Olivia." Doch dann muss er sich von genau dieser einiges anhören. "Du hast ein Aggressionsproblem. Du hast dich von jetzt auf gleich nicht mehr unter Kontrolle", stellt Olivia fest und bezeichnet den Influencer als "tickende Zeitbombe". Bobby will sich den Vorwurf nicht eingestehen und beharrt vehement auf seiner Unschuld. Schließlich räumt Olivia ein, dass sie mit der angedichteten Morddrohung natürlich übertrieben hat – sie habe lediglich seine Geduld auf die Probe stellen wollen.

Bobby ist nicht der Einzige, dem Olivia in der Runde der Schande bislang ordentlich die Leviten gelesen hat – auch Elsa Latifaj musste bereits dran glauben. "Gewalt [...], dass ich meinen Freund betrogen habe, und Beleidigungen", zählte sie abgeklärt ihre Vergehen im TV auf. Aber als Olivia ihr die entsprechenden Szenen noch einmal vorspielte, kullerten bei der einstigen GNTM-Kandidatin dann doch die Tränen.

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

Anzeige Anzeige

Instagram / bobby_chamberz Bobby von "Germany Shore"

Anzeige Anzeige

Joyn / Nikola Milatovic Olivie Jones, "Das große Promi-Büßen"-Moderatorin

Anzeige Anzeige