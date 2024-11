So toxisch lief es laut Olivia Jones bei Verena und Marc ab

Die Beziehung zwischen Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (46) ist seit ein paar Monaten aus und vorbei. Auf der Premiere des Musicals "& Julia" kommentierte die gute Freundin der Realitystars, Olivia Jones (54), nun die frühere Beziehung der beiden und hat eine klare Meinung dazu. "Wenn es toxische Beziehungen gibt, dann ist das ein Beispiel dafür", merkte die Moderatorin in einem Interview mit Gala an und fand eindeutige Worte, was die Trennung betrifft: "Ich habe die beiden zusammen erlebt und letztendlich ist [die Trennung] das beste."

Laut der TV-Bekanntheit sei das Verhältnis zwischen den Ex-Partnern auch nach dem Liebes-Aus kein gutes und sie wolle daher nicht zu sehr ins Detail gehen: "Für mich ist es natürlich schwierig, weil die sich beide Vorwürfe machen und das schaukelt sich hoch. Das ist sehr emotional, sodass man da am besten nichts zu sagt." Was das Wohlbefinden ihrer Freundin Verena anbelangt, gehe es jedoch langsam bergauf. Olivia plauderte während des Gesprächs aus: "Verena versucht sich abzulenken, nach vorn zu schauen und guckt, dass sie sich um sich selbst sorgt. Man merkt, dass sie sich verändert hat. Sie ist ernster geworden."

Die Trennung von Marc war auch während Verenas Zeit bei Promi Big Brother Thema. Gegenüber ihrer Mitstreiterin Mimi Fiedler (49) äußerte sich die Medienpersönlichkeit darüber, dass sie nach dem Ende der Beziehung versuche, positiv in die Zukunft zu blicken. "Mir gehts okay, ich bin auf dem Weg zurück zu mir", behauptete die Münchnerin und führte aus: "Für mich ist das jetzt ein Cut, etwas für mich zu tun, auf mich zu schauen und nicht auf andere Probleme."

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi

