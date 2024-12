Halbzeit beim Promi-Büßen: Das ist bisher alles passiert

Bei Das große Promi-Büßen lassen die zehn prominenten Teilnehmer tief blicken. In der ersten Hälfte der diesjährigen Staffel sorgte vor allem Bea Fiedler (67) für einen Eklat. Die Schauspielerin nutzte einen rassistischen Ausdruck und wurde daraufhin von Spielleiterin Olivia Jones (55) aus der Show verbannt. Nach der "Eis am Stiel"-Darstellerin entschied sich in Folge sieben eine Kandidatin selbst, das Experiment abzubrechen. "Ich bin viel zu schwach. Ich glaube, ich breche ab. Ich muss einfach raus", klagte Christina Dimitriou (32) und verließ die Sendung. Alle weiteren Infos zur Show gibt es im Promiflash-Video.

