Ab jetzt mit Locken unterwegs: Drake hat eine neue Frisur!

Drake (35) schafft sich offenbar eine neue Persönlichkeit! Seit Jahren trägt der Rapper seine Haare eigentlich in einer modischen Kurzhaarfrisur, wahlweise mit einrasiertem Herzchen. Zuletzt berichtete er aber über Probleme mit seinem Haarwuchs: Nach einer Erkrankung waren seine Haare deutlich lichter geworden. Das hat er jetzt aber offenbar wieder im Griff und wagt etwas Neues: Jetzt trägt Drake seine Haare länger und lockig!

Ganz stolz präsentierte er diese neue Pracht in einer Reihe von Fotos auf Instagram: Darauf stapelt Drake an einem Roulettetisch seine Pokerchips aufeinander und lässt so einen guten Blick auf seine zurückgekämmten Locken zu. Außerdem ergänzte der Sänger ein Video, das ihn beim Friseur zeigt. Entspannt lässt er sich die Haare waschen und scheint die Behandlung sichtlich zu genießen.

"Gebt diesem Typen einen Namen", forderte er seine Fans in der Bildunterschrift auf und spielte auf seine Typveränderung an. Das ließen sich auch zahlreiche Promikollegen nicht zweimal sagen. "Clarance Donovan alias Steezman Deluxe", schlug beispielsweise sein guter Kumpel Justin Bieber (28) vor. "Die Mensa-Dame trifft auf Pablo Escobar – aber in heiß", fand ein User eine treffende Beschreibung.

Drake bei den Billboard Music Awards 2021

Drake im August 2022

Drake im Oktober 2021 in Kalifornien

