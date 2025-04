Drake ändert seine UMG-Klage wegen Kendricks Super-Bowl-Show

Drake (38) befindet sich seit einiger Zeit in einem Rechtsstreit mit der Universal Music Group (UMG): Der Rapper wirft dem Musiklabel Verleumdung vor und behauptet, es habe Kendrick Lamars (37) Diss-Track "Not Like Us" mit verschiedenen Mitteln an die Spitze der Charts getrieben. Wie TMZ berichtet, liegt dem Gericht nun eine geänderte Klage vor – in der die Super Bowl-Halbzeitshow seines Musikkollegen erwähnt wird, wo der Song gespielt wurde. In den Dokumenten heißt es, der Auftritt habe Drakes Charakter "angegriffen" und das Herausstreichen des Wortes "Pädophiler" untermauere seine Aussage, dass der Inhalt des Songs diffamierend sei.

Bis auf das Wort habe im Text während des Auftritts nichts gefehlt – was laut dem "God's Plan"-Interpreten ein klares Zeichen dafür ist, dass Kendrick den Song nicht hätte performen dürfen, wenn er es nicht herausnimmt. "Das liegt daran, dass fast jeder versteht, dass es verleumderisch ist, jemanden fälschlicherweise als 'zertifizierten Pädophilen' zu bezeichnen", heißt es in den Unterlagen. Darüber hinaus weist der Kanadier darauf hin, dass die Halbzeitshow in New Orleans die meistgesehene Performance in der Geschichte des Super Bowls sei. Dadurch sei der Track Millionen weiteren Menschen vorgestellt worden, was dazu führte, dass sie "zu dem Glauben verleitet wurden, Drake sei ein Pädophiler."

Wie das US-amerikanische Blatt berichtete, reichte der 38-Jährige seine Verleumdungsklage gegen UMG Anfang Januar vor einem New Yorker Bundesgericht ein. Er warf dem Label aber nicht nur vor, Kendricks Diss-Track gefördert zu haben, obwohl er voller "falscher und böswilliger Narrative" sei, sondern betonte auch, der festen Überzeugung zu sein, dass es ein Motiv hatte: Mit dem Hit sollten Drakes Musik und seine Marke abgewertet werden, was ihnen ein Druckmittel bei zukünftigen Vertragsverhandlungen bot. Laut der Klageschrift habe der Musiker Beweise, die bestätigen, dass UMG eine dritte Partei dafür bezahlt hat, die Streams des Songs mithilfe von Bots um 30 Millionen zu steigern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendrick Lamar beim Super Bowl 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake, Rapper

Anzeige Anzeige