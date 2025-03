Chaos auf Tour? Darum musste Drake vier Konzerte absagen

Der kanadische Rapper Drake (38) hatte kürzlich vier Auftritte seiner "Anita Max Win"-Tour in Australien und Neuseeland abgesagt. Laut einer offiziellen Mitteilung wurden zunächst "Terminüberschneidungen" als Grund genannt. Jetzt erklärte ein Sprecher des Sängers jedoch, dass "persönliche Gründe" und logistische Herausforderungen hinter der Entscheidung stehen. Wie Insider gegenüber TMZ berichteten, sei der ursprünglich geplante Ablauf der Tour nicht durchführbar gewesen, da das gigantische Konzert-Set nicht rechtzeitig zwischen den weit entfernten Städten transportiert werden konnte.

Von der Absage betroffen waren die Konzerte in Brisbane am 4. März, in Sydney am 7. März sowie zwei Termine in Auckland am 15. und 16. März. Ein Sprecher des Künstlers entschuldigte sich bei den Fans und versicherte, dass die ausgefallenen Konzerte nachgeholt würden. Doch Drake selbst hat sich noch nicht geäußert, weder zu den gestrichenen Konzerten noch zu den Gründen der Absage. Laut dem Magazin Rolling Stone gibt es Spekulationen darüber, dass ein Fauxpas von Drakes Crew die Lage weiter verschärft haben soll: So habe man das Tour-Equipment aus Versehen schon nach Europa geschickt, obwohl der 38-Jährige erst im Juli seinen geplanten Auftritt beim Wireless Festival in London hat.

Drake, der bereits seit acht Jahren nicht mehr in Ozeanien aufgetreten war, hatte mit der Tour ein großes Comeback bei seinen dortigen Fans geplant. Schon mit einigen seiner bisherigen Konzerte sorgte er für Aufsehen: So verteilte er großzügige Geldbeträge an seine Fans, was seine enge Verbindung zu seinem Publikum unterstreicht.

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

Getty Images Drake im Oktober 2021

