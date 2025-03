Drake zieht eine Klage im Rechtsstreit um Diss-Track zurück

Drake (38) muss eine Niederlage in seinem Rechtsstreit mit iHeartMedia verbuchen und seine Klage zurückziehen. Der Kanadier hatte im November des vergangenen Jahres behauptet, das Medienunternehmen habe illegale Zahlungen von der Universal Music Group (UMG) erhalten, um den Song "Not Like Us" seines Rap-Kollegen Kendrick Lamar (37) häufiger im Radio zu spielen. Nun hieß es in einem Statement von iHeartMedia, das Page Six vorliegt: "Im Austausch für Dokumente, die zeigen, dass iHeart nichts falsch gemacht hat, stimmte Drake zu, seine Petition zurückzuziehen. Es wurden keine Zahlungen geleistet – von keinem von uns."

Allerdings widersprach Drake dieser Darstellung durch seinen Sprecher und erklärte, dass bisher keine entsprechenden Beweise übermittelt worden seien. Der Anwalt des 38-Jährigen bestätigte jedoch wenig später, dass die Klage fallengelassen worden sei. "Wir freuen uns, dass die Parteien eine für beide Seiten zufriedenstellende Einigung erzielen konnten", machte der Jurist gegenüber AP deutlich.

Während das Hin und Her zwischen dem Rapper und dem Mediengiganten für Diskussionen sorgte, läuft ein paralleler, von Drake eingereichter Verleumdungsprozess gegen UMG in New York weiter. Darin beschuldigt er die Plattenfirma, Zahlungen geleistet zu haben, um den Song, in dem er als pädophil bezeichnet wird, zu fördern. Zuletzt berichtete The Hollywood Reporter, dass der Musiker neue Forderungen an das Gericht stellte. Der Hip-Hop-Star und seine Anwälte baten um Einsicht in die E-Mails des Labels, um ihre Anschuldigungen zu beweisen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendrick Lamar, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Action Press / Canadian Press via ZUMA Press Drake bei einem Basketball-Spiel in Toronto im November 2022

Anzeige Anzeige