Henning und Denise Merten sind stolz: Juna wurde eingeschult

Die Tochter von Henning Merten (32) und seiner Ex-Freundin Anne Wünsche (31) wurde heute eingeschult. Nach der Trennung erhielten beide Parteien geteiltes Sorgerecht für die kleine Juna. Sowohl Anne als auch Henning haben mittlerweile wieder neue Partner, die am Leben ihrer Tochter teilhaben. Auch am großen Tag der Einschulung durften sie nicht fehlen. Hennings Ehefrau Denise Merten (32) postete heute ein süßes Foto mit Juna und ihrem Mann und gratulierte ihrer Stieftochter zu ihrem großen Tag.

Auf dem Post bei Instagram stehen Denise und ihr Ehemann neben dem kleinen Mädchen in der Hocke und umarmen sie. Juna, deren Gesicht mit einem weißen Herz bedeckt ist, hält eine große Schultüte in der Hand, aus der oben ein Stoffpferdchen herausguckt. Unter dem Beitrag schrieb die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin: "Das erste Schuljahr fängt nun an, bald siehst du, was man lernen kann. Rechnen, schreiben, dies und das, mit Neugier wird es ein riesen Spaß. Papa und Denise sind superstolz."

Auch Anne teilte den Tag der Einschulung mit ihren Followern. In ihrer Story postete sie ein Selfie von sich mit gequältem Lächeln und gerunzelter Stirn. In der Hand hält sie die Schultüte ihrer Tochter, die im Hintergrund des Bildes zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Juna ist jetzt ein Schulkind", und setzte ein Emoji mit Tränen in den Augen dahinter. In einem weiteren Foto zeigte sie Juna sitzend an ihrem Tisch im Klassenraum, was sie mit "meine kleine große Prinzessin" kommentierte.

