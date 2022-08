Jahrelanger Kampf: Anna Wilken gibt ein Kinderwunsch-Update

Wie steht es um Anna Wilkens (26) Kinderwunsch? Schon seit Jahren versuchen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Sargis Adamyan (29) ein Baby zu bekommen. Dabei bereitet Annas Endometriose jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Künstliche Befruchtungen schlugen bislang fehl. Um ihre Chancen zu verbessern, unterzog sich die gebürtige Niedersächsin schon diversen Eingriffen. Nun gab Anna ein Update, wie es derzeit mit ihrem Kinderwunsch aussieht.

Im Interview mit RTL sprach die 26-Jährige über ihre veränderten Lebensumstände. Dadurch, dass sie und ihr Gatte nach Köln umgezogen sind, gibt es in anderen Bereichen derzeit nichts Neues. "Vor allem nicht beim Kinderwunsch. Dadurch, dass wir erst mal wieder umgezogen sind von Belgien nach Heidelberg, jetzt Heidelberg-Köln, war auch einfach nicht die Möglichkeit", erklärte das Model. Aufgegeben hat sie aber längst nicht. "Wir gucken jetzt einfach ein bisschen. Go with the flow", fasste Anna zusammen.

Der Abschied aus Heidelberg und somit auch von der Kinderwunschklinik, in der sich Anna jahrelang behandeln ließ, fiel ihr ganz und gar nicht leicht. "Ich habe mich hier in unserer Klinik sehr wohl gefühlt, auch wenn das nicht alle verstehen – das müsst ihr auch gar nicht. Es ist komisch zu gehen", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag.

Instagram / annaadamyan Anna Wilken und Sargis Adamyan im Mai 2021

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Model

Instagram / anna.wilken Anna Wilken im Oktober 2021

