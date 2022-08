Profi-Radfahrer stirbt nach schweren Sturz mit 33 Jahren

Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Suleiman Kangangi fuhr für das in Ostafrika ansässige Team Amani. Der Radsportler nahm am Overland Schotterrennen in Vermont teil. Dabei handelt es sich um eine 59 Meilen (ca. 95 km) lange Tortur mit einem Höhenunterschied von fast 7.000 Metern. Dabei stürzte der 33-Jährige schwer. Nun gibt es traurige Gewissheit: Suleiman hat den Unfall nicht überlebt.

Sein Team bestätigte nun seinen Tod. "Sule war unser Kapitän, Freund und Bruder. Er ist auch ein Vater, Ehemann und Sohn. Wenn Riesen fallen, bleiben klaffende Löcher zurück. Sule war ein Riese", hieß es in der Erklärung weiter. Dennoch wird das Team weiter für das gemeinsame Ziel kämpfen: "Anstatt uns an der Spitze des Rudels zu führen, wird er uns nun als unser Leitstern leuchten, während wir bei der Verwirklichung seines Traums vorwärtsdrängen."

Der tödliche Unfall ereignete sich Berichten zufolge während der letzten Etappe des Radrennens – eine Stunde südlich von Montpelier, der Hauptstadt von Vermont. An dem sportlichen Großereignis nahmen fast 900 Radfahrer teil.

Anzeige

Instagram / sulekangangi Suleiman Kangangi, Juni 2022

Anzeige

Instagram / sulekangangi Suleiman Kangangi, Profi-Radsportler

Anzeige

Instagram / sulekangangi Suleiman Kangangi, Profi-Radsportler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de