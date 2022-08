Joko Winterscheidt sorgt für Überraschung bei "The Voice"!

Damit hat wohl niemand gerechnet! Joko Winterscheidt (43) sorgt zurzeit mit seinem Format Wer stiehlt mir die Show? für jede Menge Unterhaltung. In dieser Sendung versuchen drei Promis und eine Wildcarderin dem Moderator die Show durch verschiedene Challenges zu stehlen. Doch nun erweiterte Joko seine Bühne und überraschte die Jury von The Voice of Germany mit einem Auftritt bei den Blind Auditions!

Der Moderator performte laut Bild den Song "Firestarter" von The Prodigy in einem auffälligen Outfit: Er zeigte sich in einer weiten Short und einem Sweatshirt mit der Flagge der USA, dazu trug er ein dunkles Augen-Make-up und wild zur Seite gegelte Haare. Doch die Jury-Mitglieder Rea Garvy, Stefanie Kloß (37), Peter Maffay (73) und Mark Forster (39) konnten erst einen Blick auf Joko werfen, als sie sich auf ihren Stühlen umdrehten – was dann für eine große Überraschung bei den Juroren sorgte!

Aber warum trat der Moderator eigentlich bei "The Voice" auf? Er wollte für seine eigene Show ein außergewöhnliches Opening hinlegen. Deshalb entschied er sich kurzerhand dazu, die Gesangsshow mit einem Auftritt zu kapern, um das bei seiner Sendung am Dienstag, dem 30. August um 20:15 Uhr auszustrahlen.

ProSieben/Florida TV / Anna Thut Riccardo Simonetti und Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Instagram / officiallyjoko Joko Winterscheidt im Juli 2020

ProSieben/Florida TV / Anna Thut Joko Winterscheidt, Moderator

