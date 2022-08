Knie bewegt: Coupleontour-Nessi stolz auf Inas Fortschritt

Coupleontour-Ina macht weitere Fortschritte. Vor wenigen Monaten mussten die TikTokerin und ihre Ehefrau Vanessa einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ina erlitt einen Schlaganfall. Seiher versucht sich die Netz-Bekanntheit wieder zurück ins Leben zu kämpfen und wird dabei stets von ihrer Liebsten unterstützt. Nun teilte Nessi voller Freude einen weiteren Fortschritt von Ina mit ihren Fans: Die Blondine konnte ihr Knie bewegen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Vanessa einen Screenshot ihres Nachrichtenverlaufs mit Ina. "Knie hat sich bewegt. Ich soll weiter dran bleiben. Die waren stolz", teilte Ina ihrer Frau mit. Diese konnte die tollen Neuigkeiten offenbar kaum fassen. "Oh mein Gott. Ich bin so stolz", kommentierte die YouTuberin voller Freude die Nachricht über Inas Fortschritt.

Bereits vor wenigen Tagen berichtete Nessi ihren Followern mittels eines Screenshots ihres Chatverlaufs mit der Blondine, dass diese langsam wieder etwas in ihren Händen und Beinen spüren kann. So könne sie inzwischen fühlen, wenn sie jemand berühre. Zudem könne Ina auch Hitze und Kälte wieder spüren.

Coupleontour-Ina, März 2020

Coupleontour-Vanessa, Januar 2020

Coupleontour, 2019

