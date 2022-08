Nach Schlaganfall: Spürt Coupleontour-Ina Gliedmaßen wieder?

Coupleontour-Ina gibt ein Gesundheits-Update. Die YouTuberin und ihre Ehefrau Vanessa haben vor ungefähr einem Monat ihr erstes Baby bekommen. Die Geburt der Kleinen erlebte Ina aber nicht mit – sie hatte wenige Tage vor der Entbindung nämlich einen schweren Schlaganfall und lag zwischenzeitlich sogar im Koma. Daraufhin war eine Hälfte ihres Körpers gelähmt. Inzwischen kämpft die Blondine sich wieder zurück ins Leben. Anscheinend macht Ina bereits große Fortschritte!

Ihre Partnerin Vanessa teilte in ihrer Instagram-Story nun einen Screenshot ihres Chatverlaufs mit Ina – in dem Chat antwortete diese auf die Fanfrage, ob sie wieder etwas in den Händen oder Beinen spüre. "Die Berührungen kann ich merken und immer mehr Hitze. Und Kälte. Kleine Bewegungen sind auch drin und dabei merke ich kleine Schläge im Kopf", gab sie preis.

Inzwischen wurde auch herausgefunden, was den schweren Schlaganfall ausgelöst hatte: Ina hatte ein Loch im Herzen, weswegen sie vor einigen Tagen operiert wurde. Gewöhnlich sei das aber nicht: "Der Kardiologe meinte auch, dass es superselten ist, dass durch ein Loch so ein schwerer Schlaganfall passiert", updatete Vanessa nach dem Eingriff.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / coupleontour Coupleontour-Vanessa mit Baby Olivia im August 20222

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

