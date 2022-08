Mit nur 21 Jahren: Rapper Takayo Nembhard ist gestorben

Große Trauer bei den Rap-Fans. Vor zwei Jahren wagte Takayo Nembhard den Schritt, sich seinen Traum zu erfüllen und als Rapper durchzustarten. Unter dem Namen TKorStretch veröffentlichte er seither bereits einige Songs und konnte schon erste Erfolge erzielen. Doch die Chance auf den großen Durchbruch im Musikbusiness wurde dem Briten nun genommen. Wie sein Manager Chris Patrick bekannt gab, ist Takayo bei einer Messerstecherei ums Leben gekommen.

"Mit schwerem Herzen überbringe ich die Nachricht, dass Takayo (TkorStretch) gestern Abend verstorben ist. Er kam aus Bristol, um sich auf dem Londoner Karneval zu amüsieren und das ist das Ergebnis", verkündete der Manager auf Instagram. Laut Berichten von The Sun sollen Polizisten den 21-Jährigen mit schweren Stichverletzungen am Montag gegen 20 Uhr in West-London gefunden haben. Im Krankenhaus sei der Rapper dann seinen Verletzungen erlegen.

Zahlreiche Fans bekundeten auf Instagram ihr Beileid. "Das ist so traurig. Er war ein sehr talentierter junger Mann. Ruhe in Frieden", kommentierte ein Bewunderer die traurigen Nachrichten. "Ruhe in Frieden. Wir werden dich und deine Musik vermissen", schrieb ein weiterer Follower unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / tkorstretch Takayo Nembhard, auch bekannt als Rapper TKorStretch

Anzeige

Instagram / tkorstretch Takayo Nembhard, Rapper

Anzeige

Instagram / tkorstretch Takayo Nembhard, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de