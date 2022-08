Bestätigt: Alexis Bledel ist jetzt offiziell geschieden!

Alexis Bledel (40) und Vincent Kartheiser (43) gehen von nun an getrennte Wege! Vor acht Jahren wagten der "The Handmaid's Tale"-Star und der Schauspieler den Gang vor den Traualtar. Ein Jahr später krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihres kleinen Sohnes. Doch ein Happy End sollte es für die beiden nicht geben: Vor wenigen Wochen reichte der Mad Men-Darsteller die Scheidungspapiere ein. Jetzt wurde die Scheidung von Alexis und Vincent offiziell vollzogen!

Am 10. August soll der Schauspieler nach acht gemeinsamen Jahren die Scheidung eingereicht haben. Bereits eine Woche später bestätigte Us Weekly, dass es bereits einen Entwurf für ein Urteil und einen Vergleich in der Sache gebe. Nun zeigten die Gerichtsunterlagen, die dem Magazin ebenfalls vorliegen, dass der zuständige Richter am 29. August die Scheidung der einstigen Eheleute vollzogen hat. Genauere Details zu dem Verfahren sind bis dato nicht bekannt.

Kennengelernt hatten sich Alexis und Vincent 2012 am Set von "Mad Men", wo es sofort zwischen den beiden funkte: "Das Wichtigste für uns ist, dass wir uns mindestens einmal alle zehn Tage sehen. [...] Ich liebe es, sie zu sehen", schwärmte der 43-Jährige damals gegenüber Us Weekly und betonte dabei immer wieder, wie "glücklich" er sich mit der Gilmore Girls-Darstellerin fühle.

Getty Images Vincent Kartheiser und Alexis Bledel im Januar 2013

Getty Images Vincent Kartheiser im Juni 2018

Getty Images Alexis Bledel im September 2018

