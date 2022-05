Schlechte Nachrichten für die Fans von The Handmaid's Tale! Seit 2017 begeistert die dystopische TV-Serie, die auf dem Roman "Der Report der Magd" basiert, ihre Zuschauer. Die Geschichte spielt in einem streng patriarchalischen, christlich-fundamentalistischen Gottesstaat. Zu den beliebtesten Serienfiguren zählt Emily – gespielt von Schauspielerin Alexis Bledel (40), die seit Anfang an dabei ist. Die Beauty gewann für ihre Performance sogar schon einen Emmy Award. Umso überraschender kommen diese News: Alexis verlässt "The Handmaid's Tale"!

Die 40-Jährige kehrt der Serie nach vier Staffeln den Rücken und wird in der geplanten fünften Staffel schon nicht mehr zu sehen sein. The Wrap liegt Alexis' Statement vor: "Nach reiflicher Überlegung hatte ich das Gefühl, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt von 'The Handmaid's Tale' zurückziehen muss." Abschließend bedankte sie sich bei dem restlichen Cast und der Crew für die tolle Zeit und die "wahrheitsgetreuen und aussagekräftigen" Szenen, die sie spielen durfte.

Vor "The Handmaid's Tale" kannte man Alexis vor allem für ihre ikonische Hauptrolle in der Erfolgsserie Gilmore Girls. Nach dem Ende der Serie im Jahr 2007 erschien 2016 die langersehnte Fortsetzung "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" – doch die vier Folgen enttäuschten die Fans. Bis heute hoffen viele auf eine weitere Staffel. Tatsächlich deutete Alexis' Serienmama Lauren Graham (55) vergangenes Jahr an, dass ein Comeback nicht ausgeschlossen ist.

Getty Images Alexis Bledel bei den Emmy Awards 2018

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Alexis Bledel in "The Handmaid's Tale"

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham, Schauspieler

