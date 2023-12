Fans in Sorge: Alexis Bledel wirkt bei Reunion zerbrechlich

Geht es ihr gut? Alexis Bledel (42) ist vor allem durch ihre Rolle als Rory Gilmore in der Serie Gilmore Girls bekannt. Doch seither wurde es eher still um die Schauspielerin. Bis jetzt – bei einer Reunion mit ihren langjährigen Freundinnen Blake Lively (36), Amber Tamblyn (40) und America Ferrera (39) zeigt sich die Serien-Darstellerin nun glücklich strahlend. Trotzdem bereitet etwas ihren Fans Sorgen – Alexis scheint sehr viel abgenommen zu haben!

So kommentiert ein Nutzer beispielsweise unter dem Instagram-Post: "Sie sieht krank aus, ich bin so besorgt!" Dabei machen die Fans auf die Hand der 42-Jährigen aufmerksam, die zerbrechlich zu wirken scheint. Aber es gibt auch positives Feedback für Alexis. Da sie auf der Plattform nicht aktiv ist, freuen sich die User besonders über das seltene Foto. "Oh mein Gott! Ein Lebenszeichen von Alexis. Danke, Blake!", merkt ein Fan an.

Dabei handelt es sich nicht um die erste Reunion der vier Frauen, die sie öffentlich auf Social Media zelebrieren. Nachdem sie gemeinsam in dem Film "Eine für 4" vor der Kamera standen, verbindet die Schauspielerinnen seit 2005 eine tiefe Freundschaft. So trafen sie sich unter anderem anlässlich Americas Schwangerschaft vor rund fünf Jahren und schossen auch damals ein süßes Erinnerungsfoto.

Anzeige

Getty Images Alexis Bledel bei den Emmy Awards 2018

Anzeige

Getty Images Alexis Bledel im Juli 2018

Anzeige

Instagram / americaferrera Alexis Bledel, America Ferrera, Amber Tamblyn und Blake Lively im Jahr 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de