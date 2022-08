Nach acht Jahren Ehe: Alexis Bledel lässt sich scheiden

Alles aus bei Alexis Bledel (40) und ihrem Mann Vincent Kartheiser (43). 2014 waren die beiden Turteltauben in Kalifornien gemeinsam vor den Traualtar getreten. Ein Jahr später durften die Eheleute dann ihren gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Doch nun gibt es unerfreuliche Nachrichten aus dem Hause der beiden US-amerikanischen Schauspieler: Nach acht Jahren Ehe reichte Alexis' Mann nun die Scheidung ein.

Wie US Weekly nun berichtet, haben sich die Gilmore Girls-Darstellerin und der 43-Jährige nach vielen gemeinsamen Jahren nun getrennt. So soll Vincent laut Dokumenten, die dem Magazin vorliegen, am vergangenen Mittwoch die Scheidung von der dunkelhaarigen Beauty eingereicht haben. Bisher haben sich allerdings weder die 40-Jährige noch ihr baldiger Ex-Ehemann zu dem Liebes-Aus zu Wort gemeldet.

Bereits im vergangenen Mai hatte Alexis ihre Fans mit unerfreulichen Nachrichten schockiert. Damals verriet die Emmy Awards-Preisträgerin, dass sie der beliebten Drama-Fernsehserie The Handmaid's Tale nach vier Staffeln den Rücken kehrt. "Nach reiflicher Überlegung hatte ich das Gefühl, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt von 'The Handmaid's Tale' zurückziehen muss", hatte sie in einem Statement erklärt.

Anzeige

Getty Images Alexis Bledel, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Vincent Kartheiser im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Alexis Bledel, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de